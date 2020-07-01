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progorodnn.ru

Какие льготы положены пенсионерам в России - о них нужно знать

01.07.2020, 00:03 39 2 prokazan.ru
Что положено пенсионерам от государства
В нашей стране пенсионеры являются наиболее уязвимой категорией населения, поэтом они являются объектами повышенной заботы государства. Уходя на пенсию россиянам полагаются некоторые дополнительные льготы и выплаты. Как правило, в разных регионах они отличаются, но есть и те, которые полагаются всем — они предусмотрены на федеральном уровне.
 
Налог на имущество
Пенсионеры не платят налог на имущество, который предусмотрен статьей 407 Налогового кодекса России. Он не взимается с:
 
Жилого дома.
Квартиры, комнаты.
Гаража, машино-места.
Единого недвижимого комплекса.
Помещения, которое используется для творческой мастерской, ателье, студии, негосударственного музея, галереи, библиотеки.
Дома или жилого строения, которые находятся на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.
Но освобождение от уплаты этого налога можно получить только на один объект каждого вида.
 
Коммунальные услуги и капитальный ремонт
Так, статья 169 Жилищного кодекса России власти регионов могут установить пенсионерам старше 70 лет платить 50 процентов взносов за капитальный ремонт, а лиц старше 80 лет, вообще освободить от этой платы.
 
Также согласно статье 160 Жилищного кодекса, если расходы за ЖКУ более 22 процентов от общего дохода пенсионера и его семьи, то можно оформить субсидию на квартплату. Ее размер зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые рассчитываются по региональным стандартам.
 
Компенсация за стационарный телефон
О получении данной компенсации нужно узнавать в региональных органах социальной защиты по месту жительства.
 
Земельный налог
Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, если участок, находящийся у них в собственности, не превышает шести соток. Эта льгота распространяется только на один участок, которым владеет лицо, вышедшее на заслуженный отдых.
 
Надбавка к пенсии или субсидии
Пенсионерам, родившиеся с 1928 по 1945 годы, положена особая надбавка к пенсии или в некоторых регионах вместо надбавки предусмотрены субсидии на коммунальные платежи или другие льготы. О получении данной выплаты также нужно узнавать соцзащите своего региона.
 
Выплаты за детей
Женщины, вышедшие на пенсию, могут увеличить свои выплаты, обратившись в пенсионный фонд по месту жительства с документами о рождении детей. За каждого ребенка положены дополнительные пенсионные баллы, которые и сформируют прибавку к пенсии.
 
Отпуск за свой счет
Согласно статьи 128 Трудового кодекса России работающие пенсионеры имеют право на отпуск без сохранения заработной платы. Его продолжительность зависит от того категории пожилого гражданина. Если является участником Великой Отечественной войны, то дополнительно к основному отпуску добавят 35 календарных дней в год. Граждане, достигшие пенсии по возрасту, могут рассчитывать до 14 дней за год, а пенсионеры-инвалиды — до 60 календарных дней.
 
Кроме того, статья 185.1 Трудового кодекса предусматривает два дня в год на прохождение пенсионерами диспансеризации. При этом работодатель оплатит им эти дни по среднему заработку.
 
Работающие пенсионеры и предпенсионеров также могут уволиться по собственному желанию без двухнедельной отработки.
 
Кроме того, в некоторых российских субъектах для пожилых граждан есть льготы на проезд либо во всех видах городского транспорта, либо в отдельных местах, даже проезд на такси.
 
В России уже два года работает Единая государственная информационная система социального обеспечения, где опубликована вся информация о социальной поддержке, которая оказывается из бюджетов всех уровней.
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комментарии

Горожанин
0
01 июля 2020
00:40
Да иди ты
Горожанин
0
01 июля 2020
00:42
Ну, мы до пенсии доживать не договаривались, нас это не касается.

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