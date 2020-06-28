Роспотребнадзор Татарстана рассказал о работе детских лагерей в период COVID-19

За последние сутки в республике был зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией с нарастанием 4472 случая. Об этом сообщили на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Любовь Адвонина, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, отметила, что на данный момент под наблюдением остаются 1317 человек. Это контактные с больными и лицами с подозрением на COVID-19. Всего за сутки было сделано 5859 тестов для диагностики. На данный момент в больницах Татарстана 70 человек находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии.

В связи с постановлением о начале второго этапа послаблений ограничений по COVID-19 особый контроль Роспотрбенадзора будет осуществляться за летними оздоровительными учреждениями, которые уже с 29 июня начнут принимать гостей. Все лагеря должны будут иметь санитарно-эпидемиологические заключения. Срок их действия - один год. С учетом новой коронавирусной инфекции поменяются условия их работы и меры безопасности. Будут проводиться обследования и проверки. На данный момент в подобных условиях успешно работают уже девять санаториев. Они были допущены к работе с 8 июня.

Напомним, что днем ранее в Роспотребнадзоре Татарстана назвали сроки перехода на третий этап снятия ограничений.