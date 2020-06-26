Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком

Банк «Открытие» запустил новую программу ипотечного кредитования «Жилой дом». Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.

Сумма кредита составляет до 15 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области - Химок, Одинцова, Мытищ, Красногорска, Королева, Люберец, Балашихи, Раменского и Жуковского. Жители других регионов страны могут взять кредит на сумму до 5 млн руб. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30%, срок кредитования – до 30 лет, ставка – от 8,9%.

Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах без риска для своего здоровья. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

«Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает и после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.