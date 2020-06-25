Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц

Билайн предлагает новинки Samsung Galaxy 2020 года ниже их рыночной стоимости – от 199 рублей в месяц в комплекте с услугами связи, аксессуарами, страховкой или другими услугами на 12 месяцев в кредит.

В акции участвуют смартфоны Samsung Galaxy А20, Samsung Galaxy А21s, Samsung Galaxy А30s, Samsung Galaxy А31, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy А51, Samsung Galaxy A71 и другие модели.

В состав комплекта помимо смартфона также входят один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, страховка или услуги по настройке смартфонов. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, цена Samsung Galaxy А21s 32 GB в составе комплекта составит 199 рублей в месяц. Помимо смартфона в комплект входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «10 000 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и аксессуары на сумму от 2 660 рублей. Общая стоимость комплекта составит 15 048 рублей.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество товаров ограничено.

Акция действует с 01 июня 2020 года по 12 июля 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте.