Интернет-открытость главы Татарстана Рустама Минниханова оценили в 63,5%. С таким результатом он не вошел в топ глав регионов по данному параметру.

Исследование информационной открытости провел Центр политической конъюнктуры, при составлении рейтинга учитывалось размещение информации о высшем должностном лице на сайте, сведения о мероприятиях, наличие и работа интернет-приемных и другие параметры.

"В условиях карантина выросла значимость удаленных форматов взаимодействия власти и общества: электронные обращения, онлайн приемы граждан, официальная информация в цифровом виде. Все это повышает значимость информационной инфраструктуры (сайтов, и других информационных каналов), особенно в регионах, где происходит непосредственное взаимодействия граждан с представителями власти", - отмечают в Центре.

Также исследователи отметили губернаторов, которые в период пандемии проводили онлайн-приемы граждан и прямые эфиры с ответами на вопросы из соцсетей. Минниханов также не вошел в данную категорию.

Добавим, что первое место в рейтинге занял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, второе - глава Камчатского края Владимир Солодов, третье - губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.