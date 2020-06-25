Сегодня в Татарстане подтверждено 40 новых случаев COVID-19, все они контактные. Об этом сообщает оперштаб РТ. 10 человек госпитализировано, 30 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 4

От 70 до 80 – 5

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География заболевших:

Казань – 22

Набережные Челны – 6

Актанышский – 2

Арский – 1

Высокогорский – 2

Камско-Устьинский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Пестречинский – 3

Тукаевский – 1

Всего по данным на 25 июня в республике выявлено 4350 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3163 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 1174 человека.

Напомним, ранее медики Татарстана рассказали о первых результатах применения в республике нового препарата от коронавируса.