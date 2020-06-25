Сегодня в Татарстане подтверждено 40 новых случаев COVID-19, все они контактные. Об этом сообщает оперштаб РТ. 10 человек госпитализировано, 30 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 12
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 4
- От 70 до 80 – 5
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География заболевших:
- Казань – 22
- Набережные Челны – 6
- Актанышский – 2
- Арский – 1
- Высокогорский – 2
- Камско-Устьинский – 1
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 1
- Пестречинский – 3
- Тукаевский – 1
Всего по данным на 25 июня в республике выявлено 4350 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3163 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 1174 человека.
Напомним, ранее медики Татарстана рассказали о первых результатах применения в республике нового препарата от коронавируса.
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