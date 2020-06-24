11 июня в Татарстан поступила первая партия отечественного препарата от коронавируса "Авифавир", его доставили в больницы Казани и Челнов; сегодня на онлайн-брифинге замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал о ходе его применения.

По словам Жаворонкова, первые отзывы татарстанских врачей оказались положительными. Медики отметили эффективность лекарства.

"Препарат назначается пациентам на ранней стадии заболевания при среднетяжелом состоянии. И в этих случаях отмечается положительная динамика выздоровления", − сообщал замглавы Министерства.

При этом он подчеркнул, что бесспорная эффективность любого лекарственного препарата должна подтверждаться клиническими исследованиями, поэтому отзывы врачей республики о новом антиковидном лекарстве все же следует считать субъективными.

Ранее также сообщалось, что препарат противопоказан беременным и может негативно воздействовать на репродуктивную систему у мужчин.

Напомним, что на 24 июня в Татарстане выявлено 4310 случаев коронавируса, более тысячи человек находятся на лечении.