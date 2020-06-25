Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев. Напомним, что в РТ согласно постановлению Кабмина санатории и отели с медицинской лицензией могли открыться уже 8 июня, однако, по информации" Опоры России", в республике сейчас работают 2 из 50 здравниц, в Сочи - 20 из 65, в Кавказских Минеральных Водах - 6 из 120.

В итоге в Татарстане часть отелей не откроются до зимы. Об этом заявила Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. По ее словам, несмотря на формальное возобновление курортного сезона показатели загрузки слишком низкие - в Казани они находятся в среднем на уровне 15–20%, тогда как порог рентабельности — 35–40%, пишет "Ъ".

В свою очередь, туристов пугает необходимость сдавать тест на коронавирус и стоимость процедуры, она может увеличить цену поездки на семью на 10 тысяч рублей. В Татарстане процедура обойдется почти в 2 тысячи.