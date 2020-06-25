Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Об этом сообщает RT.

Власов отметил, что в России по-прежнему существует проблема нехватки мест в детсадах, и одним из решений может стать ежемесячная выплата, которую семья по своему желанию будет оформлять взамен места в дошкольном образовательном учреждении.

"Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду", — говорится в тексте обращения.

Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.