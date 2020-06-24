В ближайшие сутки синоптики Татарстана обещают похолодание.

По данным Гидрометцентра республики, 25 июня ночью температура воздуха составит +4..+6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12..+17. Также днем временами будет идти дождь, ночью преимущественно без осадков. Ветер подует с севера и северо-запада, порывы достигнут 15-17 метров в секунду.

В ближайшие дни сильный ветер сохранится, но потеплеет. Днем 26 июня термометры покажут +20, 27 - до +25 градусов, ночные температуры также будут постепенно повышаться, сообщают в Гидрометцентре РТ.