В центре Казани зафиксировано превышение допустимой концентрации аммиака в три раза

Накануне в двух точках Казани было отмечено превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра РТ.

По данным ведомства, пункт наблюдений на Право-Булачной зафиксировал показатель в 0,69 миллиграмм на кубометр при ПДК в 0,2. Пункт, расположенный по адресу Горьковское шоссе, 2 также зафиксировал увеличение концентрации - 0,66 миллиграмм на кубометр при аналогичном допустимом значении.

При этом показатели по остальным веществам, таким как пыль, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол и формальдегид на обеих станциях оказались в норме. Период наблюдения длился с 13.00 22 июня по 7.00 23 июня.