С 16 июля из Казани стартуют авиарейсы в Калиниград. Полеты будут совершать дважды в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 на 189 кресел, сообщают в пресс-службе аэропорта "Казань".

вылет из Казани по четвергам и воскресеньям в 12:00, прибытие в Калининград в 13:55;

вылет из Калининграда по понедельникам и пятницам в 00:15, посадка в Казани в 03:45.

В графике полетов указывается местное время для каждого из аэропортов. Разница во времени между Казанью и Калининградом составляет один час. По информации сайта авиакомпании "Северный ветер", которая и будет совершать перелеты, стоимость билета в одну сторону составляет 4900 рублей.