В Татарстане из-за распространения коронавируса запретили праздновать Сабантуй в крупных населенных пунктах, отметить его смогут только в деревнях. Такое решение сегодня на совещании в Доме Правительства РТ озвучил президент республики Рустам Минниханов.

"Наиболее правильный Сабантуй – это деревенский. Это истинный праздник, который отмечают с родственниками, с тальянкой, плясками. Без каких-либо серьезных спортсменов, когда каждый может побороться. Небольшие мероприятия очень важны", - заявил глава РТ.

Также Минниханов отметил, что Сабантуй должен проводиться только при желании на то жителей деревни.

Напомним, что в РТ праздник отметят 4 июля.