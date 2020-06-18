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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В пятницу водителей Казани ждут тотальные проверки на дорогах

18.06.2020, 14:59 732 7 prokazan.ru

В эту пятницу, 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Казани два рейда на выявление нарушителей правил дорожного движения. 

С 9 до 12 часов на одной из улиц города полицейские будут проверять пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные или заказные перевозки, в том числе по межрегиональным маршрутам. В частности, внимание обратят на соблюдение правил перевозки пассажиров, неисправности автобусов и другие нарушения. При наличии технических неисправностей будет запрещена эксплуатация транспортных средств.

В этот же день с 20 до 22 часов сотрудники ГИБДД проведут рейд на выявление латентных нарушений правил. Особое внимание уделят привлекавшимся к административной ответственности лицам. Также проверят соблюдение правил перевозки детей, наличие водительских прав и других аспектах. Отдельно будет проводиться работа с водителями, которые уклоняются от уплаты штрафов, сообщили в ведомстве.

ГИБДД Дороги Казань
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комментарии

Русский обыватель
20
18 июня 2020
15:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
4
18 июня 2020
15:26
Алкашню за рулём надо вылавливать без предупреждения.
Русский обыватель
20
18 июня 2020
15:35
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
18 июня 2020
15:48
Афтобусы астанутса без гастарбайтеров так .
Ага
3
18 июня 2020
16:10
Спасибо, предупрежу Мухаматджона. А то он после штрафов очень груб и неласков. Меня начинает унижать. И вообще он очень любит унижать едросов.
Ага
0
18 июня 2020
16:24
Мой Мухаматджон не такой! Он пьяный только на мне ездит!
В ответ на комментарий пользователя
Алкашню за рулём надо вылавливать без предупреждения.
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Ага
0
18 июня 2020
16:25
В прошлой жизни я был красивой мексиканской девушкой которая делала лучший в городе кончитос за два буритос.
А в нынешней жизни я никчёмный клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя...
В ответ на комментарий пользователя
Алкашню за рулём надо вылавливать без предупреждения.
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