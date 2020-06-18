В эту пятницу, 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Казани два рейда на выявление нарушителей правил дорожного движения.

С 9 до 12 часов на одной из улиц города полицейские будут проверять пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные или заказные перевозки, в том числе по межрегиональным маршрутам. В частности, внимание обратят на соблюдение правил перевозки пассажиров, неисправности автобусов и другие нарушения. При наличии технических неисправностей будет запрещена эксплуатация транспортных средств.

В этот же день с 20 до 22 часов сотрудники ГИБДД проведут рейд на выявление латентных нарушений правил. Особое внимание уделят привлекавшимся к административной ответственности лицам. Также проверят соблюдение правил перевозки детей, наличие водительских прав и других аспектах. Отдельно будет проводиться работа с водителями, которые уклоняются от уплаты штрафов, сообщили в ведомстве.