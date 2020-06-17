В 2020 в Татарстане сдвинулся пик активности комаров из-за прохладной погоды, активность, по прогнозам продлится до июля.

Как пояснил энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев, на территории Казани обитают два вида комаров - комар-пискун и малярийный комар.

"Комары, к сожалению, могут быть переносчиками некоторых заболеваний. Бытовым путем они могут переносить незначительные инфекции, в худшем случае - заразить малярией. На сегодняшний день риск заражения заболеваний от комаров минимален", - подчеркнул энтомолог.

Также ученый напомнил, что при первых признаках недомогания необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз, так как упущенное на раннем этапе время может грозить летальным исходом.