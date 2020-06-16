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Фото ProKazan.ru

“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции

16.06.2020, 11:30 156 3 prokazan.ru
Десятки иностранцев пытаются одновременно попасть в УФМС

В редакцию ProKazan.ru пришло письмо. Карина, гражданка Узбекистана, обратилась к нам с жалобой на организацию процесса регистрации иностранных лиц после карантина.

Как и многие иностранцы в период самоизоляции, она попала под действие указа Президента Российской Федерации “О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции”.

Согласно этому документу на период с 15 марта по 15 июня 2020 года было приостановлено течение сроков всех разрешительных документов, дающих право на пребывание на территории РФ, а также документов, необходимых иностранному работнику для осуществления трудовой деятельности. В случае окончания срока действия патента в указанное время он автоматически продлевается на 93 дня.

Вчера, 15-го июня, регистрация Карины истекла. Уже четыре дня она пытается попасть в УФМС, но пока не приблизилась даже ко входу в здание: перед ней толпа мужчин, ожесточенно сражающихся за место в очереди, и сотрудники полиции.

Как показал опрос, казанцы действительно столкнулись с этой проблемой.

 

 

Корреспондент ProKazan направился к отделу УФМС на Чехова 8/2, чтобы поговорить с собравшимися.

Толпу слышно еще со сквера Ершова. Сигналят полицейские машины, десятки люди разом кричат “дайте выйти”, “пропустите беременную”, “я по записи” и много нецензурного. Однако все переходит в гомон и утопает в общем шуме. Лишь вокруг тихо сидят бабушки и продают яблоки с огорода. Полиция пытается сделать проход к двери, но ей не удается даже оттеснить людей: слишком долго те ждут своей очереди.

Карину, зажатую в хвосте толпы, удается найти не сразу. На регистрацию в этот раз она пришла не одна - с бабушкой. Шутит, что к пенсионерам относятся помягче. За четыре дня на солнцепеке в маске и перчатках устала, однако регистрация необходима.

“Сначала пытались сохранять порядок. Заранее был создан список для регистрации, но людей слишком много для таких сроков. Список уже утром оказывается разорван, начинается живая очередь. Мы с бабушкой пришли сегодня к 6 утра. Тут уже были люди: оказывается, они прямо в машинах ночуют. В 2 часа ночи занимают место, но утром все равно приходиться за него сражаться. Полиция тоже с утра приезжает - три машины с мигалками. Сейчас уже пять. Они там, впереди”.

Карина - студентка КФУ. Сюда ее направил департамент университета. Там сказали, что это единственное место для продления регистрации, а онлайн подача заявления не предусмотрена, несмотря на пандемию.

“Здесь всегда так, - продолжает она объяснять ситуацию. - В прошлый раз я тоже не смогла вовремя зарегистрироваться из-за очередей. Получила административное нарушение. В этот раз начала ездить заранее. В итоге уже четвертый день с шести утра и до конца их рабочего дня я здесь. Есть вариант поехать в УФМС на Гаврилова. Там делают документы иностранным гражданам, но платно, и ситуация гораздо хуже. Оттуда приехали некоторые люди сейчас, говорят, что там совсем мясорубка. Вроде бы даже закрыли из-за драки. Тут тоже в прямом смысле ходят по головам. Люди забираются на заборы, прыгают в толпу. Мне, маленькой девушке, пробраться даже в очередь просто невозможно. Хотя я тоже боюсь не успеть и попасть под штрафы. После третьего нарушения вроде из страны могут выгнать”.

Люди ходят по головам
Люди ходят по головам

Так как регистрация Карины закончилась в крайний срок обозначенного в указе периода, у нее есть еще 93 дня на оформление документов. В этой информации девушка была до сих пор была не уверена, однако начальник отделения по связям в СМИ Управления МВД России по городу Казани Мария Киямутдинова информацию подтвердила. Она также сообщила, что в каждом районе есть отделения, куда иностранные граждане могут обратиться. Ожидающие спешат не согласиться с этой информацией:

“В районном отделении каждого района в паспортном столе нам дают только бумажку, а регистрацию все равно здесь получать. Отпечатки, фотографии - все сюда. Во время карантина не было возможности все это делать, а теперь не успеваем из-за толпы. Штраф все равно платить. А  разве мы виноваты?” - и шутят в конце: “Благо, границы закрыты, не выдворят”.

Выходят из здания редко, пролезая через перила и головы. Иногда с грустным лицом - не хватило ксерокопии, иногда радостно - на какое-то время все закончилось. Однако для большинства людей завтра будет так же.

По итогам МВД России, за 2018 год Татарстан занимает первое место в Приволжском Федеральном Округе по количеству мигрантов. За 2020 год по данным исследования РИА "Новости" миграционный прирост населения республики составил 11,7 тысячи человек, что на 5,8 тысячи человек больше естественного прироста населения республики.

 

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комментарии

Русский обыватель
0
16 июня 2020
11:36
У моего Хаматжончика права еще в прошлом году истекли. Но это не мешает ему виртуозно водить автобус! Он ас! И не только за рулем, если вы понимаете о чем я.
Горожанин
0
16 июня 2020
12:06
Весь мир - бардак !
Горожанин
0
16 июня 2020
12:12
Ужас просто . При коммуняках такой проблемы не было никогда.

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