В Казани по подозрению в краже телевизора у 74-летней матери задержан 42-летний мужчина. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Как сообщили в Росгвардии РТ, в полицию с заявлением о краже обратилась 74-летняя жительница одного из домов по улице Гудованцева. Пенсионерка рассказала, что у неё украли телевизор, пока она выходила в магазин. Также она пояснила, что к краже может быть причастен проживающий вместе с ней ранее судимый 42-летний сын, который уже несколько дней не появляется в квартире.

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого и объявили его в местный розыск. В ходе патрулирования недалеко от места преступления, росгвардейцы заметили гражданина со схожими приметами. При проверке документов личность разыскиваемого подтвердилась.

В содеянном мужчина признался. С его слов, технику у матери он похитил чтобы продать и купить спиртное. Подозреваемого задержали подозреваемого и передали полицейским, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".