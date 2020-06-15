Благодаря вмешательству прокуратуры в Казани долги по зарплате за полгода получили работники ООО "Учебно-производственное предприятие "Картонажно-полиграфические изделия".

В отношении предприятия был введена процедура банкротства. Установлено, что 145 работников не получили зарплату за май – октябрь 2019 года. Размер задолженности составил 6,5 миллионов рублей. Кроме того, руководитель организации не обеспечил передачу документации конкурсному управляющему, тем самым воспрепятствовал его законной деятельности.

Прокуратура возбудила в отношении директора предприятия дела об административных правонарушениях по чч. 2, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего), а также направила в суд в интересах работников исковые заявления о взыскании заработной платы. По результатам проверки возбуждены уголовные дела, долги перед работниками были погашены.