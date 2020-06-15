В Татарстане на 15 июня зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, все они контактные, сообщает оперштаб РТ. 13 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому. Всего с начала пандемии выявлено 3958 случаев, на сегодняшний день лечение проходят 1134 человека.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 10
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 17
- От 70 до 80 – 0
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
География :
- Казань 11
- Набережные Челны 12
- Аксубаевский 2
- Актанышский 2
- Альметьевский 2
- Балтасинский 1
- Высокогорский 1
- Зеленодольский 2
- Лаишевский 2
- Менделеевский 2
- Нижнекамский 3
- Нурлатский 2
- Тетюшский 1
- Тукаевский 1
Выздоровело за весь период 2824 человек, в том числе восемь за минувшие сутки.
Напомним, ранее в Татарстане было озвучено число граждан, у которых по результатам тестов были найдены антитела к коронавирусу.
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