В Татарстане на 15 июня зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, все они контактные, сообщает оперштаб РТ. 13 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому. Всего с начала пандемии выявлено 3958 случаев, на сегодняшний день лечение проходят 1134 человека.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 10

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 17

От 70 до 80 – 0

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

География :

Казань 11

Набережные Челны 12

Аксубаевский 2

Актанышский 2

Альметьевский 2

Балтасинский 1

Высокогорский 1

Зеленодольский 2

Лаишевский 2

Менделеевский 2

Нижнекамский 3

Нурлатский 2

Тетюшский 1

Тукаевский 1

Выздоровело за весь период 2824 человек, в том числе восемь за минувшие сутки.

Напомним, ранее в Татарстане было озвучено число граждан, у которых по результатам тестов были найдены антитела к коронавирусу.