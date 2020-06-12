В Казани во время ДТП в припаркованную машину отлетел кусок забора

В Казани на камеры видеонаблюдения попало, как кусок забора во время ДТП в припаркованный автомобиль. Ролик появился в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июня в Казани. По словам автора поста, легковой автомобиль массой около 1,5 тонны на скорости около 40 км/час влетел в придорожный забор. При этом балки забора при ударе вырвали вертикальный опорный столб забора, который вылетел в сторону тротуара и попал в припаркованный автомобиль:

"При столкновении автомобиля с забором последний разлетелся в щепки, образовав смертельно опасную шрапнель (обратите внимание какое ускорение получил заборный столб, который, казалось бы, прочно забетонирован основанием к земле). К счастью, никто из прохожих на этот раз не пострадал", — написал автор поста на своем телеграм-канале.