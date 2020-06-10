Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани

В связи с кризисной ситуацией в Казани участились случаи мошенничества и преступных махинаций, поэтому теперь стоит быть особенно бдительным.

Во время кризиса и нестабильности экономики необходимо очень внимательно проверять физических лиц, у которых планируется что-то купить, с которыми планируется сотрудничество. Также полезно собрать данные о контрагентах, с которыми уже заключен договор.

Для этой цели обычно пользуются веб-сервисами, собирать информацию самостоятельно долго.

Различаются эти продукты возможностями, например, у сервиса «Прима-Информ» есть проверка физических лиц, с помощью которой можно быстро получить данные о любом физическом лице, зарегистрированном на территории РФ.

Если не уделять внимание проверке контрагентов и продавцов среди физических лиц, можно столкнуться с неприятностями, причем обычный обман — не самое страшное.

Проверяем фирмы

Проверка юридических лиц на предмет возможности выполнить обязательства — задача посложнее. Для этого необходимо просмотреть отчет по самой компании, а также проверить директора и учредителей на благонадежность.

Приведем пример. У компании неплохой уставной капитал, зарегистрирована она давно, финансовые показатели неплохие, хотя прибыль с каждым годом падает. При этом недавно у нее сменился директор и состав учредителей.

Проверка руководителя показала, что он директор 36 компаний, из которых 32 сейчас закрыты, в половине организаций он также был учредителем. Беглый анализ этих фирм показал, что большинство из них сдавало нулевую бухгалтерскую отчетность, а в штате работал 1 сотрудник. Скорее всего, это были фирмы-однодневки.

Вывод — у компании проблемы. Много шансов, что она скоро закроется, лучше с ней не сотрудничать.

Проблемы с ФНС и законом

Если проверка директора или ИП показала, что партнер по бизнесу был замечен в уклонении от налогов или преступных махинациях, это повод отказаться от сотрудничества с ним. В противном случае впоследствии вас могут привлечь к субсидиарной и даже уголовной ответственности.