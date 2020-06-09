В Казани до конца года на маршруты должны выйти еще 30 "краснобусов", их возьмут в финансовую аренду. Соответствующий лот размещен на Портале госзакупок.

В техзадании указано, что автобусы должны быть 2020 года выпуска, без эксплуатации, большой вместимости и обязательно красными. Работать автобусы должны на газу, быть низкопольными с возможностью размещения колясок, требуемая вместимость - не менее 80 человек. Также в требованиях указаны антивандальные сидения с мягкой тканевой обивкой, информационные табло, которые могут транслировать маршруты на русском, татарском и английском языках, а в салоне должно быть размещено табло с бегущей строкой для оповещения и описания наименования остановок для удобства глухонемых пассажиров.

Автобусы должны быть переданы до 5 ноября, уточняется в техническом задании.