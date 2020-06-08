К предстоящим выходными синоптики Татарстана обещают похолодание. По данным Гидрометцентра, холодный атмосферный фронт пройдет через территорию республики уже 12 июня, ожидаются грозовые дожди и порывистый ветер. Температура воздуха сохранится высокой: до 12..17 градусов ночью и 22..27 - днем.

Уже 13 июня ветер поменяет направление и принесет в РТ холодную погоду. Ночью термометры покажут 9..14 градусов, днем температура не поднимется выше 13..18 градусов тепла, при этом осадки будут постепенно прекращаться.

Завтра днем и вечером вечером в Татарстане прогнозируют +23..+28, дожди, местами сильные; в отдельных районах грозы и шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с; локально град. 10 и 11 июня, погода останется умеренно-теплой, с температурами ночью +11..+18, днем до +22..+27 градусов, с кратковременными дождями и грозами. При грозах возможны усиления ветра до 15-20 м/с.

