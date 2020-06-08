В Казани мужчина, который сломал полицейскому нос и получил в ответ огнестрельное ранение, стал фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщают в Следкоме РТ.
По версии следствия, вечером 7 июня у одного из домов по улице Батыршина четверо мужчин распивали спиртные напитки, сообщение об этом поступило в полицию, на место прибыли сотрудники ведомства. Правоохранители сделали замечание, в ответ злоумышленник набросился на одного из них с кулаками. В результате второй сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а когда это не возымело действия, несколько раз выстрелил по ногам злоумышленника.
В настоящее время подозреваемый с огнестрельным ранением, а также полицейский, у которого диагностирован перелом носа, госпитализированы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
комментарии
И на первый взгляд, как будто не видна -
Вот это не про полицaeв. Во первых через чур уже видна. Во вторых ничего физически трудного в расстреле безоружного человека нет, платят дoфига, знаний требуются ноль, хату за счет народа дают, пенсия большая и намного раньше всех остальных, даже врачей.
И на первый взгляд, как будто не видна -
Вот это не про полицaeв. Во первых через чур уже видна. Во вторых ничего физически трудного в расстреле безоружного человека нет, платят дoфига, знаний требуются ноль, хату за счет народа дают, пенсия большая и намного раньше всех остальных, даже врачей.