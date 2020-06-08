В Казани возобновили оказание медицинской помощи по ряду направлений по предварительной записи. Об этом в ходе утреннего совещания в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

На первом этапе снятия ограничений вновь разрешена профилактическая вакцинация детям, медосмотры, прием взрослых и детей у стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, акушеров-гинекологов, онкологов в рамках работы первичного онкологического кабинета. Также возобновили работу организации по направлениям терапевтической косметологии и медицинского массажа.

"На последующих этапах снятия ограничений запланировано возобновление плановой госпитализации пациентов любого профиля в медицинские организации стационарного типа, прием пациентов для оказания плановой амбулаторной клинической медицинской помощи в полном объеме, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств ОМС, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения. Процесс будет поэтапный", - приводят слова Жаворонкова в пресс-службе мэрии.

Ранее медучреждения оказывали скорую неотложную помощь, помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания этой помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни (включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний), проводили медосмотр граждан, подлежащих призыву на военную службу и поступающих на службу по контракту.

Напомним, ранее в Казани медики оказались замешаны в скандале: горожанин снял на видео, как сотрудница скорой помощи пинками приводит в чувство пациента. Позже инцидентом заинтересовалась прокуратура, а в Минздраве объяснили, что произошло на самом деле.