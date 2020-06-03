Жительница Казани в попытке вылечить бывшего сожителя от алкогольной зависимости отдала гадалке 448 тысяч рублей.

По данным МВД РТ, 31 мая в дежурную часть отдела полиции "Гвардейский" обратилась 36-летняя жительница города. Она пострадала от деятельности мошенников. Заявительница пояснила, что ранее обращалась к "ясновидящей" чтобы помочь своему бывшему сожителю, который сильно страдал от алкогольной зависимости. Бабушка сказала, что на мужчине порча, но снять она ее не сможет. В связи с этим потерпевшая решила самостоятельно найти человека, который мог бы ей помочь.

28 мая она нашла сайт, где ее заинтересовала информация об одной гадалке. Посредством мессенджера потерпевшая начала общаться с незнакомкой, а в ходе переписки рассказала свою историю и отправила личные фотографии. Гадалка пояснила, что ее услуги платные и указала реквизиты своей банковской карты. Женщину устроила стоимость услуги, и она перевела первую сумму. Далее незнакомка попросила еще 330 тысяч рублей, якобы на продолжение обряда. Женщину насторожило повышение оговоренной суммы, и она попросила вернуть ей переведенные ранее деньги. Однако незнакомка убедила потерпевшую в том, что для обряда "необходимо соединить все суммы и только тогда вернуть". Также она пояснила, что в стоимость входят несколько ритуалов с использованием дорогостоящих свечей.

Таким образом, с 28 по 31 мая женщина отправила лжегадалке 448 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудниками отдела полиции «Гвардейский» проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие и расследование данного дела.