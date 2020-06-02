За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них завозной – 1, контактные – 52. Семь человек госпитализированы, 46 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
Распределение новых случаев по возрастам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 8
- От 30 до 50 – 25
- От 50 до 60 – 8
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Города и районы, в которых прибавилось заболевших:
- Казань – 21
- Набережные Челны – 9
- Атнинский – 2
- Высокогорский – 1
- Дрожжановский – 10
- Елабужский – 2
- Зеленодольский – 4
- Лаишевский – 1
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 2
Всего с начала пандемии в республике выявлено 3297 случаев COVID-19. Выздоровело 2814 человек, из них 124 за минувшие сутки, всего отмечено 10 летальных исходов.
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