За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них завозной – 1, контактные – 52. Семь человек госпитализированы, 46 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Распределение новых случаев по возрастам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 8

От 30 до 50 – 25

От 50 до 60 – 8

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Города и районы, в которых прибавилось заболевших:

Казань – 21

Набережные Челны – 9

Атнинский – 2

Высокогорский – 1

Дрожжановский – 10

Елабужский – 2

Зеленодольский – 4

Лаишевский – 1

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 2

Всего с начала пандемии в республике выявлено 3297 случаев COVID-19. Выздоровело 2814 человек, из них 124 за минувшие сутки, всего отмечено 10 летальных исходов.