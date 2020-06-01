В Казани военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии ефрейтор Александр Халилов, рядовые Эмиль Елкин и Иван Лукоянов пришли на помощь 7-летнему ребенку, пострадавшему в результате падения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы выполняли задачи по охране общественного порядка в Ново-Савиновском районе. На тротуаре у многоквартирного дома они увидели сидящего на асфальте ребёнка с открытым кровотечением головы. Опросив родителей, военнослужащие выяснили, что мальчик только что оступился и сильно ударился головой об асфальт. Рядовой Эмиль Елкин, используя индивидуальный перевязочный пакет, оказал ребенку первую доврачебную помощь, после чего малыша передали прибывшим на место медикам.