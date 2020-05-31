В Татарстане решили начать купальный сезон позже обычного

В Этом году купальный сезон в Татарстане начнется позже из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Такое решение было принято в связи с угрозой распространения COVID-19:

"В настоящее время пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание", - отметили в ведомстве.

Помимо этого со вчерашнего дня, 30 мая, на территории всей республики сотрудниками полиции, спасателями и представителями органов местного самоуправления начнется патрулирование пляжей. МЧС совместно с Роспотребнадзором планирует подготовить правила отдыха около воды в период сложной эпидемиологической обстановки.