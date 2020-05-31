Минпросвещения РФ предложило изменить порядок приема детей в школу

Министерство просвещения РФ предложило внести изменения в порядок приема детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Среди изменений можно обнаружить то, что прием детей в первый класс школы, где уже учатся их братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, осуществляется не позднее ‎1 февраля. Этой нормы в порядке раньше не было.

Также изменился список документов, которые необходимы от родителей при приеме ребенка в школу. Теперь родителям нужно будет представить оригинал свидетельства о рождении или документа, подтверждающего родство заявителя, а также оригинал документа, по которому можно будет установить личность гражданина. При необходимости - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства.

Зачислить малыша в первый класс должны, как и раньше, в течение 7 дней после приема всех документов. Администрация школы может отказать в приеме детей, проживающих на закрепленной территории, только по причине отсутствия свободных мест.