Прокуратура Казани проверит информацию о детях, угрожавших ножами своим сверстникам

В Татарстане прокуратура проведет проверку информации о детях, которые устроили разборки с ножами и палками в одном из дворов города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел в Кировском районе по улице Поселковой. На кадрах видно, как несколько маленьких детей угрожает "зарезать" своих сверстников. В ответ на это те собрали палки и стали "обороняться".

Данным видеороликом заинтересовалась прокуратура Казани. Она даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также законных представителей детей, родителей, на исполнение своих обязанностей по воспитанию.