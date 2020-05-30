Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от коронавирусной инфекции.

Животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее, нежелательных реакций не было, отметил он. При этом люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности» гендиректор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина»

В «Векторе» начать клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют в конце июня -начале июля, а завершить — в середине сентября. Однако испытание вакцины на детях может начаться только в начале 2021 года.

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