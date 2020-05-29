В Татарстане плату за детские сады будут начислять в новом формате. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в Доме Правительства РТ, его провел премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Для поддержки семей с детьми в период экономического кризиса Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым принято решение о пересмотре структуры родительской платы за посещение детских дошкольных учреждений. Постоянная часть платы родителей во время отсутствия детей в детском саду будет уменьшена в 3 – 4 раза, также снизится и общий размер родительской платы в большинстве групп", - сообщают в пресс-службе Кабмина РТ.

Ежегодно на данную меры поддержки из бюджета республики потребуется выделять порядка 2 миллиардов рублей. Планируется, что начислять плату в новом формате будут уже с 12 мая.