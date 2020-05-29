Наверх
COVID-19 в Татарстане
3079 заболевших
10 погибших
2482 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

13:22, сегодня
В Татарстане число выздоровевших от COVID-19 за сутки вновь превысило количество заболевших
13:34, сегодня
Вкус самоизоляции: в России выпустили мороженное с гречкой
13:10, сегодня
Челнинцы лишились около миллиона рублей, попавшись на уловку мошенников
12:38, сегодня
Прокуратура Татарстана начала проверку из-за детей, которых засняли играющими на крыше многоэтажки
12:30, сегодня
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
11:55, сегодня
У жителя Казани в квартире загорелся холодильник, есть пострадавшие
11:50, сегодня
Прокуратура Челнов проверит сообщения об очередях в инфекционную больницу автограда
11:12, сегодня
Банк «Открытие» профинансировал проект ГК «Евростиль» в Набережных Челнах
11:10, сегодня
В Челнах выявили 17 случаев заражения COVID-19. Количество активных случаев падает
11:09, сегодня
«Я готов к любым вызовам»: Рустам Минниханов идет на новый президентский срок
10:50, сегодня
57 раколовок: двое челнинцев могут получить от двух до пяти лет
10:23, сегодня
Акционеры КАМАЗа не получат дивиденды за 2019 год из-за пандемии
10:02, сегодня
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
09:38, сегодня
«Мы туда еще 25 лет назад лазили»: в Казани на Мусина засняли детей, сидящих на крыше многоэтажки
09:00, сегодня
Интернет-эквайринг со ставкой 0,5%: Тинькофф Бизнес запустил акцию для предпринимателей Татарстана
09:00, сегодня
Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
06:30, сегодня
В Казани на Сибирском тракте заметили полуголого мужчину на «розовом фламинго»
06:08, сегодня
В Республиканском онкодиспансере Татарстана прооперировали столетнего пациента
05:54, сегодня
Академик РАН предупредил о болезнях, которые вызовет постоянное ношение масок и перчаток
21:18, 28.05.2020
В Казани грузовик с газовыми баллонами влетел в трамвайную остановку
19:45, 28.05.2020
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничения
18:30, 28.05.2020
В Татарстане мужчина напал на продавца и попытался ограбить магазин
17:50, 28.05.2020
ДТП в Нижнекамске: сбили подростка на велосипеде
17:32, 28.05.2020
В Казани потеплеет до +26 градусов
17:10, 28.05.2020
Челнинцы высказались о предложении правительства РФ продавать алкоголь с 21 года
17:06, 28.05.2020
В Казани по решению суда закрыли павильон «Шаурма на углях»
17:00, 28.05.2020
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
16:26, 28.05.2020
В Челнах мужчина две недели пролежал мертвым в квартире
16:19, 28.05.2020
Билайн приглашает казанцев на онлайн-встречу «Чему нас научила удаленка»
16:00, 28.05.2020
Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусом, которым в Казани перелили плазму с антителами
15:50, 28.05.2020
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
15:40, 28.05.2020
Соцсети: в БСМП Челнов перестали отвечать на телефонные звонки
14:55, 28.05.2020
В Казани около речного порта насмерть сбили пешехода
14:04, 28.05.2020
Стало известно, изменится ли в Татарстане система подсчета коронавирусных больных
13:44, 28.05.2020
«Есть факт того, что задержано»: в Казанском Кремле рассказали о проблемах с допвыплатами врачам
13:40, 28.05.2020
В Челнах закрыли канализационный люк крышкой только после публикации поста в соцсетях
13:34, 28.05.2020
В Казани будут судить участника группировки «седьмовские» за расстрел машины с подростками
12:57, 28.05.2020
Квартира больше и район получше:Райффайзенбанк выяснил, как льготная ипотека повлияла на выбор жилья
12:52, 28.05.2020
В Казани у закладчика нашли полкилограмма мефедрона. Его поймали на улице Назарбаева
12:50, 28.05.2020
В Челнах 18-летний парень предстанет перед судом из-за найденной банковской карты
12:30, 28.05.2020
Жительница Заинска задолжала детям миллион рублей и оказалась на скамье подсудимых
12:25, 28.05.2020
Из Казани возобновляются рейсы «Победы» по четырем направлениям
12:00, 28.05.2020
В Набережных Челнах построят новую дорогу
11:47, 28.05.2020
В Татарстане на трассе «Нива» влетела в фуру. Погибли три человека
11:40, 28.05.2020
В Челнах выявили 12 больных COVID-19 за прошедшие сутки. Количество выздоровевших продолжает расти
11:40, 28.05.2020
Банк «Открытие»: на карантине россияне тратили больше на питание, образование и видеоигры для детей
11:30, 28.05.2020
В Правительстве Татарстана прокомментировали попытку побега вахтовиков из «Ливадии»
11:05, 28.05.2020
В Татарстане выявлено 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших перевалило за три тысячи
10:40, 28.05.2020
В Челнах студенты педагогических вузов смогут преподавать у школьников
10:31, 28.05.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как этим летом будут работать детские лагеря
10:03, 28.05.2020
Казанца, который жестоко убил дочь, освободили от уголовной ответственности и отправили лечиться
10:03, 28.05.2020
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU)
10:00, 28.05.2020
Завод Ford в Набережных Челнах распродает имущество
09:44, 28.05.2020
Родителей, потерявших работу из-за коронавируса, предложили освободить от платы за детский сад
08:59, 28.05.2020
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
08:30, 28.05.2020
Пенсионерка из Челнов 12 лет собирала мусор в своей квартире
06:35, 28.05.2020
Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболевших коронавирусом тех, у кого нет жалоб
06:14, 28.05.2020
С 1 июня автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани начнут ходить чаще
05:56, 28.05.2020
В Татарстане не будет цифровых участков для голосования
18:30, 27.05.2020
В Лениногорске из-за удара молнии загорелись крыша дома и дерево
17:14, 27.05.2020
В казанском санатории «Ливадия» взбунтовались вахтовики. Их пришлось усмирять силовикам
17:10, 27.05.2020
На челнинской фабрике «Акульчев» нашли серьезные нарушения на производстве
16:50, 27.05.2020
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
16:41, 27.05.2020
В Татарстане начали переливать больным плазму с антителами к коронавирусу
16:30, 27.05.2020
На въезде в автоград задержан мужчина с целой партией героина
16:25, 27.05.2020
«А если бы с 10 этажа»: в Челнах сняли видео, как с 7 этажа дома упал карниз
15:57, 27.05.2020
В Казани нашли квартиру, за аренду которой хозяева просят 200 тысяч. Она стала самой дорогой в ПФО
15:50, 27.05.2020
В Татарстане мужчина получил штраф из-за поездки в другой район республики
15:37, 27.05.2020
Жители Казани оценили размер необходимого финансового резерва в 369 тыс. рублей
15:23, 27.05.2020
В Казани экс-заключенный напал с ножом на бывшего полицейского во время двухнедельного застолья
14:45, 27.05.2020
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP
14:43, 27.05.2020
«Мы это предвидели»: в Татарстане предприимчивые граждане продают талоны в МФЦ
14:30, 27.05.2020
В Челнах экс-заключенного задержали за кражу трех бутылок водки
13:57, 27.05.2020
Еще у одного футболиста казанского клуба «Рубин» нашли коронавирус
13:31, 27.05.2020
На карту Казани нанесли надпись «ТАССР 100» с помощью велосипедистов и GPS
13:11, 27.05.2020
В Татарстане многодетная семья едва не сгорела вместе с домом
12:55, 27.05.2020
За сутки в Татарстане выписали 134 человека, переболевших коронавирусом
12:27, 27.05.2020
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
12:04, 27.05.2020
Редакция проводит розыгрыш 3 кг роллов и 2-х больших пицц ко Дню Детей
11:58, 27.05.2020
Задержаны трое казанцев, которые по ночам расплачивались за алкоголь поддельными деньгами
11:23, 27.05.2020
В Татарстане прибавилось 54 заболевших коронавирусом, почти половина госпитализированы
11:07, 27.05.2020
В Татарстане мошенники оставили без денег молодую маму
10:50, 27.05.2020
В Казани парень на «Лексусе» сбил женщину на пешеходном переходе
10:28, 27.05.2020
Мужчина, торговавший в Казани икрой калуги, получил срок и штраф в полмиллиона
09:37, 27.05.2020
Роспотребнадзор: у курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме
06:48, 27.05.2020
Глава Роспотребнадзора Татарстана: жара нам поможет в борьбе с коронавирусом
Фото скриншот с видеозаписи

Прокуратура Татарстана начала проверку из-за детей, которых засняли играющими на крыше многоэтажки

29.05.2020, 12:38 130 0 prokazan.ru

Прокуратура Татарстана инициировала проверку после публикации в соцсетях и СМИ видеозаписи с играющими на крыше детьми. ProKazan.ru ранее писал об этом. 

"Информация передана районному прокурору для организации проверки. Будет дана оценка действиям коммунальных служб и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", -  сообщил корреспонденту нашего издания старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев. 

Напомним, что на кадрах запечатлены дети, которые сидят на краю крыши девятиэтажного дома по адресу Мусина, 71. Как сообщают пользователи соцсетей, выход на крышу этого дома доступен уже не первый год. 

ЖКХ Дети Казань Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане число выздоровевших от COVID-19 за сутки вновь превысило количество заболевших
Жительница Заинска задолжала детям миллион рублей и оказалась на скамье подсудимых
У жителя Казани в квартире загорелся холодильник, есть пострадавшие
Власти Нижнекамска выдадут школьникам тысячи бесплатных сухпайков
«Мы туда еще 25 лет назад лазили»: в Казани на Мусина засняли детей, сидящих на крыше многоэтажки
В Казани на Сибирском тракте заметили полуголого мужчину на «розовом фламинго»
В Республиканском онкодиспансере Татарстана прооперировали столетнего пациента
В Казани грузовик с газовыми баллонами влетел в трамвайную остановку
В Казани потеплеет до +26 градусов
В Казани по решению суда закрыли павильон «Шаурма на углях»
Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусом, которым в Казани перелили плазму с антителами
В Казани около речного порта насмерть сбили пешехода
В Казани будут судить участника группировки «седьмовские» за расстрел машины с подростками
В Казани у закладчика нашли полкилограмма мефедрона. Его поймали на улице Назарбаева
Из Казани возобновляются рейсы «Победы» по четырем направлениям
В Правительстве Татарстана прокомментировали попытку побега вахтовиков из «Ливадии»
В Татарстане выявлено 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших перевалило за три тысячи
В Роспотребнадзоре рассказали, как этим летом будут работать детские лагеря
Казанца, который жестоко убил дочь, освободили от уголовной ответственности и отправили лечиться
Родителей, потерявших работу из-за коронавируса, предложили освободить от платы за детский сад
С 1 июня автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани начнут ходить чаще
В казанском санатории «Ливадия» взбунтовались вахтовики. Их пришлось усмирять силовикам
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:30, сегодня
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, сегодня
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней