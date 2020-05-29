Прокуратура Татарстана начала проверку из-за детей, которых засняли играющими на крыше многоэтажки

Прокуратура Татарстана инициировала проверку после публикации в соцсетях и СМИ видеозаписи с играющими на крыше детьми. ProKazan.ru ранее писал об этом.

"Информация передана районному прокурору для организации проверки. Будет дана оценка действиям коммунальных служб и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщил корреспонденту нашего издания старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Напомним, что на кадрах запечатлены дети, которые сидят на краю крыши девятиэтажного дома по адресу Мусина, 71. Как сообщают пользователи соцсетей, выход на крышу этого дома доступен уже не первый год.