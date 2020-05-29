Банк «Открытие» выделил 400 млн рублей на строительство еще одного блока жилого комплекса «Парус» по программе Минэкономразвития России.

Кредит на 400 млн рублей предоставлен для финансирования строительства блока «В» ЖК «Парус» в Набережных Челнах сроком на 2 года. На эти средства застройщик планирует возвести новый блок из 228 квартир и 7 нежилых помещений, общей площадью 12 000 кв. метров. Реализация недвижимости будет осуществляться с применением счетов эскроу.

«Группа компаний «Евростиль» обладает профессиональными компетенциями и опытом реализации проектов, включающих всю необходимую социальную инфраструктуру. Я уверен, что заключенная нами сделка станет началом плодотворного долгосрочного сотрудничества между банком и ГК «Евростиль» в строительной отрасли», - прокомментировал сделку Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в РТ.

Жилой комплекс «Парус» расположен на улице Раскольникова в Набережных Челнах. Завершение строительства блока «В» жилого комплекса «Парус» запланировано на 2021 год.

«Несомненно, начало сотрудничества в области эскроу-счетов с банком «Открытие» — позитивный шаг для нас и наших клиентов. Мы его сделали несмотря на непростую экономическую ситуацию и верим, что привлечение средств от банка «Открытие» в рамках проектного финансирования для строительства наших домов добавит уверенности клиентам нашей компании при покупке недвижимости, а большой выбор ипотечных программ, в том числе и с государственной поддержкой, позволит им приобрести квартиру своей мечты на более выгодных условиях», — прокомментировал Ильнар Гайсин, директор ГК «Евростиль».

ГК «Евростиль» — девелоперская компания, специализируется на возведении гражданских, коммерческих, промышленных объектов. На профильном рынке около 27 лет. В настоящее время ГК «Евростиль» ведет строительство более 20 проектов в Набережных Челнах и Татарстане.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.