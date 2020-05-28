Для снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, необходимо формирование коллективного иммунитета. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико.

"На основе исследований, которые проведены, уже приводятся данные, что только 12,5 процента населения имеют антитела. Это говорит о том, что защищена маленькая доля населения. <...> При таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания, то есть сохраняется цепочка эпидемического процесса. Поэтому чрезвычайно важно на фоне этих исследований, имея такой низкий процент, сохранять изоляционно-ограничительные мероприятия, которые рекомендованы. Если коллективный иммунитет будет около 60-70 процентов, то это будет позитивный показатель, тогда можно говорить о том, что коллектив защищён", - сообщил Брико.

Также он отметил, что искусственное "проэпидемичивание" - пассивная тактика контроля заболеваемости - принесет слишком много жертв, и для подъема коллективного иммунитета необходима вакцина.

"Будем надеяться, что в ближайшее время появится вакцина, тогда мы будем защищены, потому что при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, это вакцинация с широким охватом населения. Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц", - резюмировал он.

Напомним, ранее возможность ослабления ограничений прокомментировали в Правительстве Татарстана.