Родителей, потерявших работу из-за коронавируса, предложили освободить от платы за детский сад

Родителям, которые из-за пандемии коронавируса стали безработными, предложили временно освободить от платы за детский сад. Инициативу внес член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, он отправил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В своём обращении общественник отметил, что некоторые родители в связи с режимом самоизоляции и другими обстоятельствами лишились работы и оказались в трудной финансовой ситуации. В связи с этим Хамзаев предложил отменить для них плату за детский сад до конца 2020 года при условии, что родители стали безработными в период с 31 марта по 31 мая и встали на учет в службе занятости, передает RT.