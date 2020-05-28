В Казани с 1 июня на дороги выведут весь подвижной состав общественного транспорта, сообщают в профильном Комитете Исполкома.

В Татарстане постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому перевозчики фиксируют увеличение числа пассажиров. Перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни.

Напомним, что число подвижного состава начали уменьшать в марте, тогда пассажиропоток снизился на 20%, с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт работал по графику воскресенья. С 13 апреля восстановили работу некоторые системообразующие предприятия, что отразилось на показателях интенсивности движения и на пассажиропотоке. Поэтому количество единиц подвижного состава на маршрутах постепенно начали увеличивать.

Ранее сообщалось, что в метрополитене Казани появится новый состав - поезд будет антикоронавирусным.