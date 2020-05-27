Задержаны трое казанцев, сбывавших в барах поддельные купюры. Их поймали в Зеленодольском районе.

Как сообщают в МВД РТ, в состав организованной группы вошли трое неработающих жителей Казани в возрасте 29-ти, 28-ми и 23-х лет, один из которых ранее судим за кражу. Они купили в неустановленных лиц в Москве 14 поддельных купюр номиналом пять тысяч, каждая обошлась им от двух до трех тысяч рублей.

С марта по апрель 2019 они сбывали банковские билеты на территории Татарстана, Чувашии и Нижегородской области в кафе и барах, расплачиваясь ими по ночам за алкоголь. 5 апреля 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий все трое были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РТ.

Ущерб по уголовному делу составил 70 000 рублей. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 146, 5 тысяч рублей.

Все трое заключены под стражу, предварительное следствие окончено, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.