В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

По информации от Mash Iptash, пассажирам скоростного судна "Метеор" были предложены извинения за отмену отправки к месту назначения из-за неожиданных проблем после шторма. После ремонта судно должно было быть готово к отправлению, однако были обнаружены серьезные неполадки, из-за которых движение было остановлено.

Судно направили в Зеленодольск на дополнительное обследование и ожидание поставки запчастей. Время прибытия запчастей пока неизвестно, но они уже заказаны у зарубежных поставщиков. У компании "Флот Татарстана" есть еще одно судно такого же класса, но оно находится на техническом обслуживании до 15 мая.