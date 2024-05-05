На Баумана уже появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах

На центральной пешеходной улице в Казани были установлены знаки, запрещающие движение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Снимки с такими знаками быстро распространились в местных телеграм-каналах.

Согласно проекту документа исполкома Казани, будет запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах на пешеходных улицах Баумана и Петербургской.

Этот запрет также распространяется на проезжую часть улиц ряда улиц. Подробнее, где нельзя кататься на самокатах писали most|Казань.