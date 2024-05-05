В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра

Холода, которые накрыли Татарстан в последние несколько дней, покинуть территорию пока не собираются. Снегопадов, как было 3 и 4 мая, не ожидается. Вместо этого, 6 мая по информации гидрометцентра РТ, прогнозируются дожди почти на всей территории республики. Кроме того, на негативное воздействие погоды повлияет сильный ветер порывами до 22 м/с.

Что касается температуры воздуха, то жители Татарстана могут немного прийти в себя. Минусовых температур не ожидается. Так, ночью синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла. Днем же температура поднимется до 10 градусов выше нуля.