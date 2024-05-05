«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Казанский клуб "Ак Барс" продолжает проводить крупные изменения в своем составе. Ежедневно появляются новости о возможных приходах и уходах игроков. По информации портала metaratings.ru, из команды может уйти один из старожилов - форвард Артем Лукоянов.

35-летний нападающий провел всю свою карьеру в КХЛ за "Ак Барс", выступая за клуб с сезона 2011/2012. В прошлом сезоне Лукоянов сыграл 69 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.