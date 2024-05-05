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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

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Жители столицы Татарстана выразили свои недовольства по поводу неполадок в работе системы водоснабжения, которые продолжаются даже после завершения запланированных ремонтных работ, затянувшихся на более чем сутки в районах Вахитово и Приволжском. Жалобы и замечания от горожан по этому поводу поступают в телеграм-канал "Водоканал".

По сообщениям казанцев, проблемы с водоснабжением до сих пор есть: где-то низкое давление, а где-то совсем отсутствие воды. Предполагаемое время восстановления работы системы водопровода в МУП "Водоканал" не оглашается, лишь сообщается о выезде аварийной бригады на место происшествия.

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