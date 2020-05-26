Банк «Открытие» объявил День Непринимателя

26 мая — День предпринимателя. Сегодня этому празднику нужны перемены. Новые подходы, новые вдохновляющие истории, новые имена. Банк «Открытие» объявляет эту дату «Днем Непринимателя».

Банк объединяет непринимателей со всей страны и создает сообщество тех, кто не принимают, что обстоятельства могут быть сильнее и всегда действуют вопреки сложившимся обстоятельствам. Любой кризис - источник роста и новых возможностей. Таких людей мы называем непринимателями. Банк объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в самых разных отраслях экономики.

Сегодня недостаточно быть предпринимателем. Новое время требует новых идей. Привычные модели уже не работают, а выигрывает тот, кто умеет перестраиваться быстро. В банке «Открытие» уверены, что будущее за теми, кто не принимает, а предпринимает.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Поддержка и развитие предпринимательства — одна из ключевых задач банка «Открытие». Наш банк один из первых предложил программы, которые помогают малому и среднему бизнесу в непростое время: кредитные каникулы и программы поддержки для предпринимателей, отмену комиссии и платы за ежемесячное обслуживание и многие другие меры по снижению расходов текущего бизнеса. Мы открываем новые возможности владельцам бизнеса продвигать свое дело. Мы знаем, Неприниматели всегда выбирают развитие. Они не говорят, а делают. И добиваются результата. Наш банк их в этом поддерживает».

В честь Дня непринимателя банк «Открытие» запустил сайт day.open-delo.ru. Здесь собраны истории предпринимателей, которые сумели перестроить свой бизнес в непростое время. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн, убедить клиентов в необходимости своих услуг или объединить людей в сообщество для помощи медикам.

Каждый владелец бизнеса, может поделиться своей историей и вдохновить ею таких же предпринимателей как и он. Истории о себе и том, как предприниматели смогли трансформировать свой бизнес можно отправить через обратную форму связи на сайте банка day.open-delo.ru.

Мы призываем вас верить в себя и верить в себя! Присоединяйтесь к нашему сообществу непринимателей. Не принимай — предпринимай!

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.