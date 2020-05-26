Прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований трудового законодательства в казанском центре дзюдо "Батыр".

Поручение дал прокурор Татарстана Илдус Нафиков, а поводом для проверки стало размещённое в соцсетях и СМИ видео, на котором воспитанники центра дзюдо и их родители обращаются к Владимиру Путину с просьбой восстановить на работе незаконно уволенного тренера.

Напомним, что родители подопечных тренера считают, что причиной увольнения могла стать личная неприязнь между ним и директором центра. Они уверены, что, лишив детей наставника, у них отбирают спортивное будущее.

По результатам надзорных мероприятий будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.