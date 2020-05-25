В Казани снизились доходы бюджета по всем источникам. Как сообщают в пресс-службе мэрии, за апрель казна недополучила 834 миллиона рублей: на такую сумму больше были поступления в апреле прошлого года. Ожидаемо снизились налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса, а также налогов на доходы физлиц и земельного налога. Объем неналоговых доходов также упал на 171 миллион рублей.

В этих условиях принято решение по оптимизации расходов на 330 миллионов рублей. Как пояснили в мэрии, будут сокращены непервоочередные расходы, например, общегородские мероприятия, мероприятия в парках, командировочные расходы и участие в семинарах. Меньше денег потратят на содержание объектов благоустройства, на парков и скверов, цветочное оформление города, расходы на утилизацию снега и приобретение реагентов. Отложены планы по ремонту отдельных городских объектов. Например, ремонт моста по улице Достоевского и моста через реку Волга в районе поселка Куземетьево, а также библиотек по улицам Вишневского и Мавлютова, надземного пешеходного перехода по Оренбургскому тракту.

"На сегодняшний день приоритетной задачей является обеспечение источниками финансирования первоочередных социально значимых расходов, таких как заработная плата, налоги, коммунальные платежи. Принимаются все необходимые меры по недопущению кассовых разрывов. Совместно с Министерством финансов республики прорабатываются возможные варианты балансировки бюджета города, а перед руководителями структурных подразделений Исполнительного комитета Казани стоит задача по минимизации текущих расходов и подготовки предложений по дальнейшей оптимизации деятельности подведомственных учреждений", - приводят в пресс-службе городского руководства слова начальника Финансового управления Ирека Мухаметшина.