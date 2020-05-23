Глава Минздрава РТ выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в больнице

Глава Минздрава РТ Марат Садыкова выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.
«Все пациенты были распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ, после ликвидации пожара часть из них была отпущена домой. Их безопасности ничего не угрожает», — отметил министр.
Напомним, что пожар вспыхнул накануне вечером в сосудистом отделении Зеленодольской ЦРБ. В результате происшествия погибли три человека, еще двое пострадали.
Причины возгорания предстоит установить. Отмечается, что пожар не связан с аппаратами ИВЛ. Пациентов с коронавирусом в отделении не было.
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