Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория начала тестирование домашних животных на коронавирус. Исследования начали в связи с большим количеством обращений граждан, сообщают в лаборатории. Для проведения исследований будут использованы тест-системы, разработанные ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Основанием для проведения теста может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с заболевшим человеком. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных с клиническими признаками респираторного заболевания, вызванного COVID-19: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь. Решение о взятии анализа принимается представителями государственной ветеринарной службы или владельцем животного после консультации с врачом указанной организации.

При этом Всемирная организация здравоохранения животных на сегодняшний день не рекомендует проведение широкомасштабных исследований. Вместе с тем, международная организация считает необходимым начать выборочную диагностику для оценки и снижения рисков эмерджентной болезни в области взаимодействия человек-животное-окружающая среда.