В АТП Казани объяснили скандальное видео, на котором пассажира выталкивают из автобуса. Запись появилась в соцсетях, на ней видно, что мужчина, вытолкнутый из салона, падает на асфальт. Автор поста отметил, что "кондуктора в казанских «краснобусах» настолько суровые, что могут вышвырнуть пассажиров практически лицом в асфальт. Так произошло в автобусе 36-го маршрута".

Как пояснил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, для установления обстоятельств были просмотрены видеозаписи с камер в автобусе и взято объяснение с кондуктора.

"По факту в салон автобуса зашел явно нетрезвый пассажир без перчаток и маски. На законное требование кондуктора надеть перчатки и маску, а также оплатить проезд, он отказался в грубой форме. На что кондуктор предложил пассажиру-нарушителю выйти. Однако, нецензурная брань продолжилась, более того, пассажир еще и плюнул в кондуктора, ударил по руке. Да, после такого поведения, кондуктор не сдержался и самостоятельно вывел нарушителя, но учитывая состояние пассажира, тот возможно не удержался и упал на асфальт", - прокомментировал Темляков.

Также он отмечает, что кондуктор должен был вызвать полицию, что означало бы остановку движения автобуса. Как сообщили на предприятии, ранее нарушений у данного кондуктора не было. Он характеризуется исключительно с положительной стороны, однако по факту инцидента приглашен на дисциплинарную комиссию.

"При этом, хотим обратиться к автору этого ролика: для рассмотрения обращений по поведению сотрудников предприятий эффективнее обращаться непосредственно к перевозчику с указанием даты, времени и места инцидента или в Ассоциацию АТП, а не просто анонимно публиковать видео в социальных сетях", - добавил Темялков.